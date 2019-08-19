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ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لاتجاره بالعملات الأجنبية فى الدقهلية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:32 م
ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لاتجاره بالعملات الأجنبية فى الدقهلية متهم - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة فى بالدقهليه من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير مقيم قرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد لاتجاره بالنقد الأجنبى خارج المصارف والقنوات الشرعية. 
 
تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالدقهلية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية أكدتها التحريات السرية، تفيد قيام شخص بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد النجار رئيس مباحث الأموال العامة والرائد أكرم صيام، وبالفحص وتقنين التحريات تبين قيام "عبد الرزاق و ع ا" 40 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ومقيم بقرية ميت فارس بالاتجار فى النقد الأجنبى بسعر السوق السوداء.
 
وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، أمكن ضبط المتهم أثناء تواجده ببندر دكرنس فى انتظار أحد عملائه وبحوزته 188570 ريال سعودى، و44200 درهم إماراتى، و10000 جنيه مصرى، وهاتف محمول وآلة حاسبة. 
 
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بصحتها وأن المبالغ المالية من حصيلة اتجارة فى النقد الأجنبى، تم التحفظ على المضبوطات تحت  تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12689 لسنة 2019 جنح مركز دكرنس، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 

 


الدقهلية

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مباحث الأموال العامة

الاتجار فى العملة

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