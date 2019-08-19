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شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها طلاب داخل مدينة جامعية
كتب ـ وائل ربيع

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أعلنت المدن الجامعية بجامعة القاهرة، شروطها وإجراءات قبول الطلاب للعام الدراسى الجديد 2019-2020، وذلك بعد فتح باب التقدم للطلاب الراغبين فى السكن بالمدن الجامعية وتنطبق عليهم الشروط، إلا أن هناك مجموعة من الطلاب المحرومين من الالتحاق والسكن بالمدن الجامعية، وهم كالتالى:

1ـ الطلاب الراسبون.

2ـ المحولون من جامعات أخرى إلى جامعة القاهرة.

3ـ الطلاب من سكان المناطق داخل النطاق الجغرافى المعمول به 50 كم.

4ـ المنقولون إلى الفرقة الأعلى بمواد.

5ـ الطلاب الموقع عليهم عقوبات من إدارة المدينة بالعام الماضى.

6ـ الطلاب الموقع عليهم عقوبات من الكلية العام الماضى.

7ـ المستنفذون مرات الرسوب "من الخارج".

8ـ الطلاب الذين شاركوا فى أعمال عنف وشغب داخل المدن الجامعية.

9ـ من ثبت عليه تعاطى المخدرات.

10ـ  أن يكون متهمًا فى قضايا ويظهر ذلك فى "الفيش والتشبيه" المقدم للمدينة.

11ـ طلاب الانتساب الموجه.

مدينه-جامعيه-(1)
 

 

مدينه-جامعيه-(2)
 

 

مدينه-جامعيه-(3)
 

المدن الجامعية

التسكين بالمدن الجامعية

جامعة القاهرة

محرومون من السكن بالمدن الجامعية

اليوم السابع بلس

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