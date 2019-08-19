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"روس أتوم" تقدم طلبا للمشاركة ببناء محطة الطاقة النووية فى بلغاريا

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:46 م
"روس أتوم" تقدم طلبا للمشاركة ببناء محطة الطاقة النووية فى بلغاريا محطة طاقة نووية روسية - أرشيفية
وكالات

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 أعلنت مؤسسة روس آتوم، أنها أرسلت طلباً للمشاركة في إجراءات اختيار المستثمر الاستراتيجي في مشروع بناء محطة الطاقة النووية "بيليني" في بلغاريا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان المؤسسة: "في إطار إجراءات اختيار مستثمر استراتيجي لمشروع محطة الطاقة النووية "بيليني" (بلغاريا)، المعلن عنه في 22 مايو 2019، قامت المؤسسة الحكومية "روس آتوم"، بإرسال طلب للمشاركة في الإجراءات ضمن المدة المحددة، وتم قبول الطلب من قبل شركة الكهرباء البلغارية الوطنية".

 

 وبدأت إجراءات اختيار المستثمر الاستراتيجي لمشروع محطة الطاقة النووية "بيليني"، في 22 مايو من العام الجاري، وينبغي أن تنتهي بعد عام تماماً. ويمكن أن يكون المستثمر شركة بلغارية أو أجنبية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 30  مايو الماضي، أن روسيا مستعدة للعودة إلى مشروع بناء محطة"بيليني" الكهروذرية في بلغاريا، في حال اتخذت صوفيا قراراً بذلك، وبالطبع على أساس قواعد السوق.

 

والجدير بالذكر، أن شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية، وهي إحدى مجموعة شركات كانت قد وقعت عقداً لبناء محطة "بيليني" الكهروذرية البلغارية، في عام 2006، مع الحكومة البلغارية، إلا أن السلطات البلغارية قررت إلغاء العقد.

 

وطالبت روسيا بتعويضات مالية من بلغاريا بقيمة مليار يورو، وتم الاتفاق بين الشركتين (الروسية والبلغارية) على تسوية الوضع.

وأعلنت شركة "روس أتوم" في شهر  ديسمبر من عام 2016، عن ارتياح الجانب الروسي لتنفيذ الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية في بلغاريا لالتزاماتها، بتسديد الدين بشكل تام وفي الفترة التي تم تحديدها من قبل الطرفين في إطار اتفاق التسوية الموقع بين الشركة الوطنية للطاقة الكهربائية في بلغاريا وشركة "آتوم ستروي إكسبورت" بتاريخ 26 أكتوبر 2016".

 


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