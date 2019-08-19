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ربة منزل تتصالح مع زوجها أمام النيابة بعد اتهامه بدس السم لقتلها

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:00 ص
ربة منزل تتصالح مع زوجها أمام النيابة بعد اتهامه بدس السم لقتلها محكمة-ارشيفية
كتب سليم على

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تنازلت ربة منزل أمام نيابة مصر القديمة الجزئية، عن البلاغ المقدم ضد زوجها واتهامه بدس "سم فئران" لها فى مشروبها للتخلص منها بسبب خلافات عائلية، حيث قررت التصالح مع زوجها.

كانت النيابة، استمعت إلى أقوال الزوج الذى اتهمته زوجته بدس "سم فئران" لها فى مشروبها، للتخلص منها بسبب خلافات عائلية.

وقال الزوج المشكو فى حقه خلال تحقيقات النيابة، إن البلاغ كيدى وليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أنها تدعى ذلك، للطلاق والانفصال عنه، وأنه موافق على ذلك مقابل تنازلها عن جميع حقوقها القانونية.

وقررت النيابة فى وقت سابق عرض المجنى عليها على الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى وبيان تعرضها لحالة تسمم من عدمه.

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من "د. أ"، فى الثلاثينيات من عمرها، تدعى تعرضها للتسمم، وبسؤالها أكدت وجود خلافات عائلية مع زوجها نتيجة رغبتها فى الانفصال وخوفه من القضايا والمحاكم، وتهديدها له دائمًا بخلعه ورفع القضايا عليه، مضيفة أنه استغل انشغالها ووضع لها سم فئران فى كوب العصير.

وأضافت السيدة، أنها بمجرد أن احتست كوب العصير بدأت تشعر بألم فى معدتها، وبدأت تفرغ معدتها ولم تهدأ حتى توجهت إلى المستشفى ووحدة السموم وتم إسعافها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

 


مصر القديمة

خلافات زوجيه

نيابه مصر القديمه

محكمه جنوب القاهره

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