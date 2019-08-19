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رئيس جامعة الأزهر للطلاب :لا تساعدوا على الإساءة باللايك والكومنت من باب الفكاهه

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:56 م
رئيس جامعة الأزهر للطلاب :لا تساعدوا على الإساءة باللايك والكومنت من باب الفكاهه الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب محمود راغب

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وجه الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، تحذير للطلاب فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا " أطلق عليها مواقع التدمير الاجتماعى".
 
وأضاف رئيس جامعة الأزهر ، خلال لقاءا مفتوحا مع الطلاب والطالبات الجدد، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة داخل حرم الجامعة بمدينة نصر، موجها كلمت للطلاب :" إياكم والشائعات واحذروا مواقع التدمير الاجتماعى والصفحات المغرضة التى تسعى لتشويه المؤسسات حتى تصاب بالاحباط واليأس".
 
ووجه المحرصاوى كلمته للطلاب قائلا :"حافظوا على مؤسسة الأزهر ولا تنساقوا للشائعات ولا تساعد للإساءة باللايك والكومنت من باب الفكاهه"، لافتا إلى أن الأزهر يحتوى كل أبنائه قائلا:"مهما كان مجموعك تدخل كلية".
 
ويشارك فى اللقاء الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، و نواب رئيس الجامعة  وعدد من عمداء الكليات من البنين والبنات، والمختصين بالتنسيق والمدن الطلابية، للترحيب بالطلاب والطالبات الجديد، والرد على جميع الاستفسارات التى تدور فى أذهانهم حول بداية العام الدراسى وكل ما يتعلق بالكليات والمدن الجامعية، مباشرة من خلال قيادات جامعة الأزهر.

جامعه الازهر

الازهر

الطلاب الجدد

رئيس جامعه الازهر

محمد المحرصاوى

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