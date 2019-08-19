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رئيس البرازيل: الأرجنتينون يسحبون أموالهم من البنوك تحسبا لفوز مرشح يسار الوسط

الإثنين، 19 أغسطس 2019 09:53 ص
رئيس البرازيل: الأرجنتينون يسحبون أموالهم من البنوك تحسبا لفوز مرشح يسار الوسط الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو
برازيليا (أ ش أ)

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قال الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو إن الأرجنتينيين يسحبون أموالهم من مصارف بلادهم بكميات ضخمة تحسبا لفوز مرشح يسار الوسط ألبرتو فرنانديز، فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى أكتوبر المقبل.

وأضاف بولسونارو ـ فى تغريدة على "تويتر" حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين "مع احتمال عودة فرقة منتدى ساو باولو (الذى يجمع الأحزاب اليسارية فى أمريكا اللاتينية) فى الأرجنتين، فإن الناس يسحبون أموالهم من البنوك بكميات ضخمة".

وكان بولسونارو قد أعرب فى وقت سابق عن خشيته من هجرة جماعية للأرجنتينيين إلى بلاده إذا تأكدت فى الانتخابات الرئاسية الهزيمة، التى منى بها فى الانتخابات التمهيدية الرئيس الليبرالى موريسيو ماكرى.

وتعانى الأرجنتين حاليا من الركود الاقتصادى، حيث وصلت نسبة التضخم فيها 22 % لأول مرة فى النصف الأول من العام، وهى واحدة من أعلى النسب فى العالم، كما يعانى 32 % من السكان من الفقر.

 


رئيس البرازيل

انتخابات الارجنتين

البرازيل

انتخابات الرئاسه فى الارجنتين

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