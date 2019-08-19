دراسة: الأدوية المحتوية على أوميجا 3 تعالج الدهون الثلاثية

كتبت أمل علام

قالت جمعية القلب الأمريكية إن الأدوية التى تحتوى على وصفة للحمض الدهنى أوميجا 3 يمكن أن تخفض مستويات الدهون الثلاثية العالية.



فوائد أوميجا 3 للدهون الثلاثية

وكشفت جمعية القلب الأمريكية أن الدهون الثلاثية هى الدهون التى تنتشر فى الدم، وتشير بعض الدراسات إلى أن المستويات المرتفعة من الدهون الثلاثية يمكن أن تؤدى إلى ضيق الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، كما يمكن أن تسبب المستويات العالية التهاب البنكرياس.



تعرف على أهم فوائد أوميجا 3

وأوضحت الجمعية أن زيادة معدلات السمنة ومرض السكر، والتى ترفعان مستويات الدهون الثلاثية، تجعل المشكلة أكثر شيوعا، وحوالى 25% من البالغين فى الولايات المتحدة الأمريكية لديهم مستوى أعلى من 150 ملليجرام لكل ديسيلتر فى الدم، والتى تعتبر عالية.

ووافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية على وصفة طبية للأحماض الدهنية أوميجا 3 لعلاج مستويات الدهون الثلاثية فوق 500 ملج ديسيلتر، لكن الاستشارات العلمية، التى نشرت الاثنين فى مجلة Circulation، قالت إن 4 جرامات يوميا من الوصفة الطبية أوميجا 3 يمكن أن تخفض مستويات الدهون الثلاثية بنسبة 20% إلى 30% فى معظم الناس.

واستعرض الفريق الاستشارى 17 تجربة سريرية، وقالت آن سكولاس راى، أحد مؤلفى الدراسة، فى بيان صحفى، إنها حددت أن أى من اختيارات الوصفات الطبية المتاحة فعالة ويمكن استخدامها بأمان بالتزامن مع أدوية الاستاتين لخفض الكوليسترول، وهى أستاذ مساعد فى قسم علوم التغذية بجامعة أريزونا فى توكسون.



المكملات المحتوية على أوميجا 3 تخفض الدهون الثلاثية

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن أن تساعد خيارات نمط الحياة الصحية، مثل ممارسة النشاط البدنى بانتظام، وفقدان الوزن، وتجنب السكر، والكربوهيدرات المكررة، والحد من الكحول، واختيار الدهون الصحية من النباتات بدلاً من الدهون المشبعة فى تقليل الدهون الثلاثية.

وقال استشارى القلب بجمعية القلب الأمريكية إنه من المهم أيضًا علاج حالات مثل السكرى من النوع 2، والغدة الدرقية، والتى قد تسهم فى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، قبل اللجوء إلى الأدوية.



المكملات المحتوية على أوميجا 3 تخفض الدهون الثلاثية

وتعد الأسماك مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وتوصى جمعية القلب الأمريكية "AHA" بتناول الأسماك الدهنية، مثل سمك السالمون والماكريل، والرنجة، وسمك التونة الأبيض على الأقل مرتين فى الأسبوع.

وأضافت أن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من الدهون الثلاثية يجب ألا يحاولوا علاج الحالة بأنفسهم، بمكملات زيت السمك غير الموصوفة.