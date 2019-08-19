"حماية المستهلك" يكثف الرقابة على الأسواق للتأكد من تخفيضات الأوكازيون

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ، للتأكد من عروض تخفيضات الأوكازيون الصيفى، وكذلك التـأكد من وجود تصاريح لدى المحلات المشاركة فى الأوكازيون وجودة المنتجات على أن يتم تحرير محاضر لاى شخص يثبت تلاعبه فى العروض .

فيما يقوم الجهاز بتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس اب " المواطن رقيب" 01281661880 وايضا من خلال الموقع الإلكترونى للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.