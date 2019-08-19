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"حماية المستهلك" يكثف الرقابة على الأسواق للتأكد من تخفيضات الأوكازيون

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:00 ص
"حماية المستهلك" يكثف الرقابة على الأسواق للتأكد من تخفيضات الأوكازيون تخفيضات اوكازيون صيفى
كتب مدحت وهبة

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أكد اللواء دكتور  راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، استمرار تكثيف الحملات الرقابية  على الأسواق ، للتأكد من عروض تخفيضات  الأوكازيون الصيفى، وكذلك التـأكد من وجود تصاريح لدى المحلات المشاركة فى الأوكازيون وجودة المنتجات على أن يتم تحرير محاضر لاى شخص يثبت تلاعبه فى العروض  .

فيما يقوم الجهاز بتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس اب " المواطن رقيب" 01281661880 وايضا من خلال الموقع الإلكترونى للجهازWWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

رقابة الأسواق خلال الاوكازيون الصيفى

تخفيضات الاوكازيون الصيفى

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