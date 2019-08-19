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حبس 26 شخصا بمشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين أسفرت عن مقتل شخصين بالعياط

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:33 م
حبس 26 شخصا بمشاجرة بالأسلحة الآلية بين عائلتين أسفرت عن مقتل شخصين بالعياط المتهمون والمضبوطات
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 26 متهما من أفراد عائلتين فى مركز العياط، لتشاجرهم بالأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وأمرت النيابة بالتحفظ على 4 قطع سلاح نارى "بنادق آلية" تم ضبطها مع طرفى الخصومة وعرضها على المعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها، لاستكمال التحقيقات فى القضية.
 
وكانت النيابة أمرت فى وقت سابق بتشريح جثة اثنين قتلا خلال المشاجرة وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بهما، للوقوف على ظروف وملابسات إصابتهما التى أودت بحياتهما.
 
كانت مشاجرة نشبت بين عائلتين فى مركز العياط بجنوب الجيزة، على إثر خلافات سابقة بينهما، منذ ما يقرب من 7 سنوات، وتجددت بسبب مشاجرة بين شابين من العائلتين، استخدم خلالها كل طرف الأسلحة النارية والحجارة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

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