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حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:47 م
حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى

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أمرت نيابة اأن الدولة العليا، بحبس المتهم "عبد الرحمن عبد العزيز" 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

 

وجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان.


حبس متهم

مشاركة جماعة إرهابية

نيابة أمن الدولة

نشر اخبار كاذبة

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