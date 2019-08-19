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حبس المخرج خالد مرعى 4 أيام لتهريبه حشيش وماريجوانا عبر مطار القاهرة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:25 م
حبس المخرج خالد مرعى 4 أيام لتهريبه حشيش وماريجوانا عبر مطار القاهرة المخرج خالد مرعى
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس المخرج خالد مرعى ، 4 ايام على ذمة التحقيق، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا، عبر مطار القاهرة لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام

 

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، فى مخرج سينمائى، وكلف كل من محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأمورا الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة.

 

وأضافت المصادر أنه بفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش فى حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعتهم وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

 

وأمر طارق محمد مدير، الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى، والذى أحال الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.


تهريب المخدرات

الحشيش والماريجوانا

مخرج سينمائى

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العاصمة الهولندية

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