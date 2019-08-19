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توقعات بوصول 4 مقاتلات "إف-35 أيه" إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الجارى

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:23 م
توقعات بوصول 4 مقاتلات "إف-35 أيه" إلى كوريا الجنوبية الأسبوع الجارى مقاتلة إف 35 ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)

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ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع وصول 4 مقاتلات أمريكية من طراز (إف-35 أيه) إلى كوريا الجنوبية خلال الأسبوع الجارى.

وقالت مصادر مطلعة فى كوريا الجنوبية - رفضت الكشف عن هويتها - إن 4 مقاتلات أمريكية غادرت القاعدة الجوية فى الولايات المتحدة مؤخرا، ووصلت إلى جزيرة هاوى، وستصل إلى القاعدة الجوية فى مدينة (تشونج جو) التى تبعد 140 كلم من جنوب سول، فى الـ22 من الشهر الجاري.

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية، إلى أنه بذلك يرتفع عدد المقاتلات من طراز (إف-35 أيه) فى القوات الكورية الجوية الجنوبية إلى 8 مقاتلات.

يذكر أنه سبق ووصلت 4 طائرات من نفس الطراز إلى كوريا الجنوبية - اثنتان فى مارس، والباقى فى يوليو الماضيين - وتجرى تدريبات الطيران على الطائرات الأربع لنشرها فى العمليات العسكرية.

وتبلغ السرعة القصوى للطائرة المقاتلة 1.8 ماخ، ويصل نصف القطر القتالى لها 1,093 كلم، وهى قادرة على حمل ذخائر الهجوم المباشر المشترك وقنابل صغيرة القطر وغيرها.

ومن المتوقع أن يزيد عدد المقاتلات التى تملكها كوريا الجنوبية إلى 10 مقاتلات بحلول نهاية العام الجاري، وإلى 40 طائرة مقاتلة بحلول عام 2021.

 


كوريا الجنوبيه

مقاتلات اف 35

امريكا

جزيره هاوى

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