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تعمل بالكهرباء.. 13 معلومة عن مشروع الحافلات السريعة المخطط تنفيذه بالقاهرة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:30 ص
تعمل بالكهرباء.. 13 معلومة عن مشروع الحافلات السريعة المخطط تنفيذه بالقاهرة أتوبيس - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع الحافلات السريعة الذى تخطط الحكومة لتطبيقه فى القاهرة الكبرى لمواجهة الاختناقات المرورية وتقليل التلوث البيئى.

1ـ هو نظام يوفرخدمة نقل ركاب جماعى سريعة وآمنة.

2ـ النظام  يعتمد على حافلات أو أتوبيسات ذات سعة كبيرة.

3ـ حافلات المشروع ستسير فى مسارات منفصلة مخصصة لها فقط.

4ـ هذه الحافلات ستقدم مستوى عال من الخدمات.

5ـ الحافلات ستتوقف خلال مسارها فى محطات محددة .

6ـ الحافلات ستعمل وفق زمن تقاطر ثابت.

7ـ النظام سيساهم فى تخفيف الزحام المرورى فى القاهرة الكبرى.

8ـ الحافلات ستعمل ببطاريات سيتم شحنها بالكهرباء.

9ـ مصر تدرس الاستفادة بتجارب بعض الدول المتقدمة فى هذا المجال مثل السويد والمكسيك.

10ـ هذا النظام مطبق حاليا نحو 60 مدينة حول العالم.

11ـ يطلق عليه نظام  BRT (BUS Rapid TRANSITE) أو الحافلة سريعة التردد أو الحافلة السريعة.

12ـ يجرى دراسة تطبيق هذا النظام في القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة كمرحلة أولى .

13ـ هذا المشروع سيساهم فى تقليل نسبة التلوث البيئى بالقاهرة الكبرى.


الحافلات السريعة

BRT

التكدس بالقاهرة

التكدس المرورى

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