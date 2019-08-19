تعرف على خطة الحكومة لتطوير محور ترعة الطوارئ × 5معلومات

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وهو المشروع الذى يعد أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونرصد فيما يلى أبرز المعلومات عن خطة الحكومة لتطوير محور ترعة الطوارئ:

-تتضمن الخطة إنشاء محور اتجاهين بطول 13.5 كم، وبعرض 50م

-يشمل الاتجاه الواحد على طريق رئيسي مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8م وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 م بالإضافة إلى عدد 2 رصيف مشاه بعرض 2.5م.

- إنشاء 8 كبارى (تقاطع جسر السويس – تقاطع شارع بيرتى – تقاطع جمال عبد الناصر – تقاطع شارع مصطفى كامل – تقاطع شارع سبيكو – تقاطع طريق الجبل الأصفر – تقاطع طريق بلبيس – كوبرى دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوى القاهرة /القاهرة).

-الانتهاء من إزالة العشش والمساكن غير الآمنة الموجودة على مسار المحور بالكامل لقاطنى العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة الموجودة بمحور ترعة الطوارئ

-تسكين (789) أسرة من إجمالى 1056 أسرة بمشروع أهالينا "1" حتى تاريخ 15/8/2019.























