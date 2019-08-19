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تعرف على خطة الحكومة لتطوير محور ترعة الطوارئ × 5معلومات

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:43 م
تعرف على خطة الحكومة لتطوير محور ترعة الطوارئ × 5معلومات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم  الإثنين، أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وهو المشروع الذى يعد أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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ونرصد فيما يلى أبرز المعلومات عن خطة الحكومة لتطوير محور ترعة الطوارئ:

 

-تتضمن الخطة إنشاء محور اتجاهين بطول 13.5 كم، وبعرض 50م

-يشمل الاتجاه الواحد على طريق رئيسي مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8م وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 م بالإضافة إلى عدد 2 رصيف مشاه بعرض 2.5م.

- إنشاء  8 كبارى (تقاطع جسر السويس – تقاطع شارع بيرتى – تقاطع جمال عبد الناصر – تقاطع شارع مصطفى كامل – تقاطع شارع سبيكو – تقاطع طريق الجبل الأصفر – تقاطع طريق بلبيس – كوبرى دوران للخلف على طريق بلبيس الصحراوى القاهرة /القاهرة).

-الانتهاء من إزالة العشش والمساكن غير الآمنة الموجودة على مسار المحور بالكامل لقاطنى العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة الموجودة بمحور ترعة الطوارئ

-تسكين (789) أسرة من إجمالى 1056 أسرة بمشروع أهالينا "1" حتى تاريخ 15/8/2019.

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تطوير محور ترعة الطوارئ

مجلس الوزراء

ترعة الطوارئ

نقل العشوائيات

اليوم السابع بلس

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