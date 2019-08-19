تشريح جثة شخص قتل إثر إطلاق قهوجى النار عليه فى مشاجرة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بتشريح جثة شخص قتل عقب إطلاق صاحب مقهى النيران من سلاح نارى، فى مشاجرة بسبب خلافات سابقة، واستعلمت عن الحالة الصحية لاثنين مصابين فى الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم والسلاح المستخدم فى إطلاق النيران.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية، مما أسفر عن سقوط قتيل ومصابين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن صاحب مقهى أشهر سلاحا ناريا، وأطلق عدة أعيرة مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية، تم نقلهما في حالة حرجة إلى المستشفى، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

وأفادت تحريات رجال المباحث أن المتهم فور ارتكابه الجريمة فر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.