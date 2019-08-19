تسريح 4 جنود من الجيش الاسرائيلى بتهمة الخوف من الإشتباك مع العدو

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أنه تم تسريح 4 جنود إسرائيليين من اللواء جولانى القريب من قطاع غزة بتهمة تجاهل الإنصياع للأوامر خلال الإشتباك مع العدو ، وذلك لعدم مشاركتهم فى اشتباكات وقعت مؤخراً على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة ، أن الاشتباك وقع فى بداية الشهر الجارى واسفر عن إصابة ضابط من اللواء بإصابات طفيفة ومتوسطة وجنديين بإصابات متفرقة فى أجسادهم بعدما قامت مجموعة فلسطينية باقتحام الحدود .

وأشارت الصحيفة ، إلى أنه رغم إصدار أوامر عسكرية بالاشتباك مع المتسللين إلا أنهم لم ينصاعوا اليها وفضلوا عدم الاشتباك خوفاً على حياتهم فصدرت أوامر عليا بتسريحهم بعد التحقيق معهم .