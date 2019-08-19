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تسريح 4 جنود من الجيش الاسرائيلى بتهمة الخوف من الإشتباك مع العدو

الإثنين، 19 أغسطس 2019 04:37 م
تسريح 4 جنود من الجيش الاسرائيلى بتهمة الخوف من الإشتباك مع العدو الجيش الاسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية أنه تم  تسريح 4 جنود إسرائيليين من اللواء جولانى القريب من قطاع غزة بتهمة تجاهل الإنصياع للأوامر خلال الإشتباك مع العدو ، وذلك  لعدم مشاركتهم فى اشتباكات وقعت مؤخراً على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.

 

وأضافت الصحيفة ، أن الاشتباك وقع فى بداية الشهر الجارى واسفر عن إصابة ضابط من اللواء بإصابات طفيفة ومتوسطة وجنديين بإصابات متفرقة فى أجسادهم بعدما قامت مجموعة فلسطينية باقتحام الحدود .

 

وأشارت الصحيفة ، إلى أنه رغم إصدار أوامر عسكرية بالاشتباك مع المتسللين إلا أنهم لم ينصاعوا اليها وفضلوا عدم الاشتباك خوفاً على حياتهم فصدرت أوامر عليا بتسريحهم بعد التحقيق معهم .

 


اسرائيل

الجيش الاسرائيلى

تل ابيب

قطاع غزة

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