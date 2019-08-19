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ترامب: "جوجل" تلاعبت بالأصوات لصالح كلينتون فى 2016 وينبغى مقاضاتها

الإثنين، 19 أغسطس 2019 07:52 م
ترامب: "جوجل" تلاعبت بالأصوات لصالح كلينتون فى 2016 وينبغى مقاضاتها ترامب
أ ش أ

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 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن شركة "جوجل" للتكنولوجيا تلاعبت بملايين الناخبين لدعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات الرئاسة 2016، داعيا إلى مقاضاة الشركة الأمريكية. 
 
وأشار ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى "تقرير حديث" خلص إلى أن "جوجل تلاعبت بـ2.6 إلى 16 مليون صوت لصالح هيلاري كلينتون في انتخابات 2016". 
 
وأضاف ترامب أن "هذا (التقرير) صدر من قبل مؤيد لكلينتون وليس مؤيدا لترامب!، ينبغي مقاضاة جوجل.. انتصاري (في الانتخابات) كان أكبر مما اعتقدت!". 
 
وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن ترامب يشير إلى أعمال روبرت إبستين، الباحث في مجموعة تدعى "المعهد الأمريكي لأبحاث وتكنولوجيا السلوك" بولاية كاليفورنيا، والذي شهد أمام مجلس الشيوخ الأمريكي في يونيو الماضي حول ما وصفه بـ"تأثير تلاعب محرك البحث" وقال آنذاك إن بحثه يُظهر أن نتائج محرك بحث "جوجل" دفعت 2.6 مليون شخص على الأقل للتصويت لكلينتون في 2016. 
 
وعندما سئل الرئيس التنفيذي لجوجل سندار بيتشاي العام الماضي أثناء شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي عن تقرير إبستين، قال إن الشركة حققت في الأمر وأشارت إلى عدة مشاكل في منهجية دراسة إبستين، وفي 2017، نفت جوجل أبحاث إبستين قائلة إن تقاريره "ليست إلا نظرية مؤامرة مبنية بشكل ضعيف". 
ولفتت الصحيفة إلى أن متحدثة باسم "جوجل" لم تستجب على الفور عندما طُلب منها التعليق على تصريح ترامب بشأن الشركة.

ترامب

جوجل

هيلارى كلينتون

تويتر

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