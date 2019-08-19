سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:48 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهمين 15 يوما بتهمة الاشتراك في إحياء وايت نايتس

الإثنين، 19 أغسطس 2019 09:07 م
تجديد حبس متهمين 15 يوما بتهمة الاشتراك في إحياء وايت نايتس محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 2 من أعضاء ألتراس زملكاوى، 15 يوما علي خلفية التحقيقات  في اتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة"وايت نايتس".

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لكلا من حسين علي، وأحمد عبد الرحيم، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والإنضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية.  

 

 
 
 
 

 


حبس عضو بألتراس

التراس زملكاوي

وايت نايتس

نيابة أمن الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة