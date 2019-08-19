تجديد حبس متهمين 15 يوما بتهمة الاشتراك في إحياء وايت نايتس

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لكلا من حسين علي، وأحمد عبد الرحيم، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والإنضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية.