سوبر كورة
Ads
الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تحذر من الأوضاع فى شمال نيجيريا على حوض بحيرة تشاد

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:28 م
بريطانيا تحذر من الأوضاع فى شمال نيجيريا على حوض بحيرة تشاد الشرطة النيجيرية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر منسق الشئون السياسية بالبعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة ستيفن هيكى من تداعيات تدهور الوضع الأمنى فى شمال نيجيريا على سكان منطقة حوض بحيرة تشاد.
وقال هيكى ـ فى كلمته أمام الاجتماع التنسيقي الدوري لدول الحوض التشادي التي تضم نيجيريا والنيجر وتشاد ومالي الذي استضافته العاصمة التشادية انجامينا مؤخرا ـ " إن تدهور هذا الوضع له تأثير مدمر على سكان المنطقة، وإن بريطانيا تتباحث مع الحكومة النيجيرية بشأن ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي من أجل معالجة هذه الأزمة..موضحا أن توسيع نطاق سلطة الدولة ليشمل المساحات غير المحكومة أمر ضروري من أجل إيقاف تقدم جماعة (بوكو حرام) المتطرفة".
ورحب بجهود مكتب الأمم المتحدة لشئون منطقة الساحل وغرب إفريقيا، مضيفا" نشجع تقديم المزيد من الدعم لحكومات المنطقة من أجل معالجة الأزمة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2349 بشأن منطقة حوض بحيرة تشاد الذي يشير إلى تهديد الإرهاب الذي تشكله جماعة (بوكو حرام) على الحوض ويؤكد مسئولية الدول الأعضاء عن حماية السكان المدنيين في أراضيها ويشجع دول المنطقة على منح الأولوية لحقوق الإنسان وتسهيل التعاون مع وكالات الأمم المتحدة".
وأشار المنسق السياسي البريطاني إلى أن الوضع في منطقة الساحل الإفريقي يثير قلق مجلس الأمن، وقد أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا عن اعتزامها إرسال 250 جنديا للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي..مؤكدة على ضرورة العملية الديمقراطية من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين ولإيجاد بيئة تساعد على القيام بأنشطة استثمارية ولتحقيق التنمية المستدامة، ما يستلزم تعاون كافة السلطات والشركاء الدوليين من أجل ضمان إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في المنطقة مستقبلا.


نيجيريا

الوضع الأمنى بنيجيريا

الشرطة النيجيرية

بحيرة تشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

تأجيل إعادة محاكمة 15 متهما بأحداث شغب محيط السفارة الأمريكية لـ 18 سبتمبر

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

اتحاد الكرة يغرم الأهلى 10 آلاف جنيه ويوقف سيد عبد الحفيظ مباراة واحدة

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

فيديو جراف.. أرقام من مسيرة لاسارتى مع الأهلى بعد رحيله

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

ننشر أسماء الـ6 متهمين المحكوم عليهم بالإعدام بـ"لجان المقاومة الشعبية"

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

عمر البشير يكشف تفاصيل ممتلكاته فى أولى جلسات محاكمته

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

الجنايات تقضى بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

أناكوندا عملاقة تشل حركة المرور فى البرازيل

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

قرار صادم من إليسا لجمهورها: ألبومى الجديد هو الأخير فى مسيرتي الغنائية

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

مبابي يحدد توقيت انتقاله إلى ريال مدريد

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

حالات يجوز فيها الطعن أمام النقض على الأحكام الابتدائية والاستئناف.. اعرفها

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز بكأس العالم

أول تعليق من والدة حارس مرمى منتخب كرة اليد للناشئين بعد الفوز بكأس العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة