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النيابة تواجه المتهمين بالسطو على خزينة شركة سياحة بالجيزة بالتحريات

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:35 م
النيابة تواجه المتهمين بالسطو على خزينة شركة سياحة بالجيزة بالتحريات سرقة خزينة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع المتهمين بسرقة مبلغ مالى من خزنتين، بشركة سياحة، فى الجيزة، حيث واجهت المتهمين بالتحريات التى أجراها رجال المباحث، واتهمتهما بالسرقة.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سرقة مجهولين مبلغا ماليا من إحدى الشركات الخاصة، دائرة قسم شرطة الجيزة.
 
بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المتهمين استولوا على مبلغ مالى من خزنتين، داخل شركة سياحة.
 
بدأ رجال المباحث، فى فحص كاميرات المراقبة، المحيطة بالشركة، وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن عاطلين وراء ارتكاب السرقة.
 
بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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