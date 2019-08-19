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المريمية مش بس مشروب لذيذ.. مسكن للآلم ويقوى مناعتك

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:00 ص
المريمية مش بس مشروب لذيذ.. مسكن للآلم ويقوى مناعتك المريمية
كتبت هند عادل

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يعتبر نبات المريمية من الأعشاب ذات الرائحة المميزة والعطرية المهدئة للأعصاب، وشاى المريمية يشتهر برائحته العطرية الذكية، كما أنه يضاف إلى مشروب الشاى ليعطى له مذاقًا مميزًا كما اكتشف الباحثون عن أن لهذا النباتات فوائد كثيرة على صحة الإنسان، حسبما ذكر موقع  "webmed".

 

فوائد مهمة للمريمية لصحة الإنسان :

 

1. تعمل على تقوية الجهاز المناعي
 

لاحتوائها على عناصر تقوم بتطهير الجسم من الفيروسات كما أنها تعيق انتقال العدوى فهى تزيد مناعة الجسم بالإضافة إلى احتوائها على مضادات الأكسدة التى تساعد على تقليل الاستجابة للالتهابات كما أنها تقوى من جهاز المناعة بتحفيزها لإنتاج خلايا الدم البيضاء.

 

2.تقوية عملية الأيض
 

لاحتوائها على معادن مهمة كالحديد والمغنسيوم والنحاس والكالسيوم، وتساهم أيضًا فى عملية الأيض (الميتابوليزم) كما أنها ضرورية لتحسين وظائف بالجسم.

 

3.مسكن جيد للألم
 

يستخدم زيت المريمية فى علاج تقلص العضلات وتسكين الآلام موضعيًا خاصة الصداع.

 

4.مقوى للذاكرة
 

تساعد على تقليل أكسدة الدهون فى الجهاز العصبى ما يسمح بالتمتع بذاكرة قوية وهناك عدة دراسات أثبتت أنها تقاوم ظهور علامات الزهايمر بخفضها لمستويات الأستيل وهو ناقل عصبى بالذاكرة .

 

5.تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي
 

لوظيفتها كمضادات للتقلصات فى الجهاز الهضمى وتخفيف آلام الحيض بالإضافة إلى أنها تخفف من آلام التهاب المريء وتفيد فى حالات الانتفاخ والغازات المعوية.

 

6.تقليل نسبة السكر فى الدم
 

أثبتت الدراسات العلمية أن لعشبة المريمية دور فعال فى تقليل نسبة السكر فى الدم

 

 


المريميه

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