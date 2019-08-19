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المحرصاوى للطلاب الجدد:نعمل فى النور ومحدش بيدخل المدينة الجامعية بالواسطة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:52 م
المحرصاوى للطلاب الجدد:نعمل فى النور ومحدش بيدخل المدينة الجامعية بالواسطة الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب محمود راغب

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قال الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، إن تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية يجرى على مرحلتين وظهور النتيجة بعد انتهاء المرحلتين لأن أعداد المرحلة الثانية للتنسيق تفوق أعداد المرحلة الأولى ، مؤكدا للطلاب الجدد الحرص خلال تسجيل الرغبات بدقة وعناية فالموقع يسجل كل خطواتك بالوقت والتاريخ.
 
وتطرق رئيس جامعة الأزهر، خلال لقاءا مفتوحا مع الطلاب والطالبات الجدد، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة داخل حرم الجامعة بمدينة نصر، للحديث حول برنامج الطب الموازى ، قائلا :"جامعة الأزهر لم تبتدع برنامج جديد للطب الموازى والبرنامج موجود فى الجامعة منذ 9 سنوات وكان للوافدين الناطقين بغير العربية .
 
وتابع المحرصاوى قائلا :"ببروتوكول تعاون مع حكومة ماليزيا كان يتم إيفاد الطلاب الماليزيين لهذا البرنامج حتى أطلق عليه البرنامج الماليزى فقررنا أن يكون هذا البرنامج للطلاب الوافدين والمصريين"،  مؤكدا أن هذا البرنامج ليس له طابع فى التنسيق ، وهناك من ظن أن جامعة الأزهر تلجأ للناحية التجارية ، قائلا: "بعض الظن إثم والالتحاق بهذا البرنامج اختيارى وليس إجبارى"
 
وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية مرتبط بانتهاء التحويلات ، قائلا:"لا نبدأ فى إجراءات التسكين بالمدن الجامعية إلا بعد غلق باب التحويلات ولن اتراخى فى تجاوز المدة المحددة للتحويل للانتهاء من تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية مبكرا ".
 
وأوضح رئيس جامعة الأزهر ،أن المدن الجامعية تستقبل حوالى 17 ألف طالب وطالبة يتم تسكينهم بالمدينة الجامعية، قائلا:" لن نلجأ لقبول طلاب مقبول أو جيد إلا فى حالات خاصة ونعمل فى النور ومحدش بيدخل المدينة الجامعية بالواسطة" .
 
 

جامعه الازهر

الازهر

الطلاب الجدد

رئيس جامعه الازهر

محمد المحرصاوى

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