المحرصاوى: لا يوجد كليات قمة وكليات قاع ومن يذاكر قبل الامتحان فقط لن يفلح

كتب محمود راغب

داعب الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، الطلاب الجدد خلال حديثه فى اللقاء المفتوح معهم، داعيا إياهم للوقوف قائلا:"يلا نقوم نقف عشان نجدد النشاط".

وتحدث رئيس جامعة الأزهر، خلال لقاءا مفتوحا مع الطلاب والطالبات الجدد، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة داخل حرم الجامعة بمدينة نصر، على أهمية ثقافة التغيير قائلا:"لابد وأن يكون لدينا ثقافة التغيير وأن نتغير دائما للأحسن".

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أنه لا يوجد ما يسمى بكليات قمة وكليات قاع فكل إنسان ناجح فى أى كلية فهو فى القمة وأى إنسان غير ناجح فى أى كلية فهو فى القاع، مضيفا للطلاب :"لا توجد أيضا كلية صعبة وكليه سهلة" .

وتحدث المحرصاوى للطلاب على أهمية حضور الطالب للمحاضرات والمذاكرة أول بأول ، مؤكدا للطلاب الجدد:"لا تستمعوا إلى تجارب غيركم وحددوا أهدافكم وخططوا للوصول لهذا الهدف ولا تستمعوا لنصائح السابقين".

ونصح المحرصاوى الطلاب الجدد بضرورة الحضور للمحاضرات بانتظام ، قائلا: "من كان يذاكر طوال العام يظل محتفظ بالمعلومات طوال العمر ومن يذاكر قبل الامتحان فقط لن يفلح" .

وتحدث المحرصاوى للطلاب الجدد قائلا :" تخيروا أصدقائكم وإياكم وصحبة الأشرار ولكى تكون من المتفوقين يجب عليك أن تكون لك مكتبة خاصة" ، مؤكدا :"ليس المقصود بالنجاح الوصول للقمة ولكن المقصود بالنجاح الاستمرار فى القمة" .