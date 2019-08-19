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العثور على جثة شاب فى غرفة مهجورة بالزراعات بالغربية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 08:22 م
العثور على جثة شاب فى غرفة مهجورة بالزراعات بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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عثر أهالى قرية نمرة البصل، التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على جثة لشاب فى حالة تعفن ملقاة فى غرفة مهجورة بالأراضى الزراعية .

تلقى اللواء محمود حمزة ، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مركز شرطة المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى قرية نمرة البصل، تفيد بعثورهم على جثة لشاب فى حالة تعفن ومنتفخة البطن، عقب أنبعاث روائح كريهة من غرفة مهجورة بالأراضى الزراعية، وعلى الفور انتقل الرائد عمرو أبو بكر، رئيس مباحث قسم مركز المحلة، والقوة المرافقة له، إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات، أن الجثة لشاب مقيم بقرية أبو سكين التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، ومتغيب منذ أيام ولقى مصرعه أثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، تم التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، لتسليم جثة الشاب  وتحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق .
 
 

 


مباحث الغربية

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قرية نمرة البصل

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