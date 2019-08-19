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الطرق الصوفية: نقل ضريح أبو الإخلاص الزرقانى خلف مسجد المرسى أبو العباس

الإثنين، 19 أغسطس 2019 02:14 م
الطرق الصوفية: نقل ضريح أبو الإخلاص الزرقانى خلف مسجد المرسى أبو العباس نقل ضريح برهان الزرقانى
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قال الشيخ محمد صفوت، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، أنه جارى بناء ضريح لبرهان الزرقانى بعد هدم المسجد ونقل جثمانه وجثمان شقيقته إلى ميدان المساجد بجوار مسجد المرسى أبو العباس ببحرى.

 

وأضاف فى تصريحات صحفية له، إنه تم هدم ضريح مسجد سيدى أبو الإخلاص الزرقانى بمنطقة كرموز فى تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين، لاستكمال مشروع المحمودية.

 

يذكر أن آخر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإزاله كافة المعوقات لاستكمال مشروع المحمودية ومنح أراضى بديلة لبناء عليها مساجد جديدة بطول المحور.

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نقل ضريح ومسجد ابو الاخلاص لتنفيذ محور المحموديه

 

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نقل ضريح ومسجد ابو الاخلاص لتنفيذ محور المحموديه

 

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نقل ضريح ومسجد ابو الاخلاص لتنفيذ محور المحموديه

 


الاسكندريه

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مسجد الزرقانى

مشروع المحمودية

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