التعليم العالى: تعيين عمداء جدد بجامعات بنها وبورسعيد وحلوان

وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكتور رضا عبد الحليم عبد المجيد عبد البارى عميدًا لكلية الحقوق جامعة بنها، والدكتورة أمل محمد حسونة حسنين عميدًا لكلية رياض الأطفال جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد عبد السلام هنو عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

كانت الوزارة، أعلنت تعيين الدكتورة مها محمد أحمد أمين عميدًا لكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية، والدكتورة عبير أحمد محمد عطية عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، والدكتور عاطف منصور محمد رمضان عميدًا لكلية الآثار جامعة الفيوم، والدكتورة هويدا سيد علي محمد مصطفى عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور هشام محمد محمد عبد العال البرملجي عميدًا لكلية التخطيط الإقليمي والعمراني جامعة القاهرة.