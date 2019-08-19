التحقيق مع قهوجى قتل شخص وأصاب اثنين أخرين فى مشاجرة بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع صاحب مقهى متهم بإطلاق النار على 3 أشخاص، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة الآخرين، حيث وجهت له تهمة القتل وحيازة سلاح نارى.

وأمرت النيابة بالتحفظ على السلاح المضبوط بحوزة المتهم، وعرضه على المعمل الجنائى لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه، كما طلبت التقرير الطبى الخاص بالمصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة أن المتهم تنافس مع أحد المجني عليهم على "النقوط " خلال حضورهما حفل زفاف، ونشبت بينهما مشادة كلامية تدخل خلالها عدد من الحاضرين بالحفل، لفض الخلاف.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المجنى عليهم توجهوا لمقهى الجانى فى اليوم التالي لحفل الزفاف، للتشاجر معه، إلا أنه أشهر سلاحا ناريا، وأطلق النار تجاههم، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة الآخرين اللذان تم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة.

تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية، مما أسفر عن سقوط قتيل ومصابين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى أن صاحب مقهى أشهر سلاحا ناريا، وأطلق عدة أعيرة مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية، تم نقلهما في حالة حرجة إلى المستشفى، بسبب خلاف سابق بينهم.

وأفادت تحريات رجال المباحث أن المتهم فور ارتكابه الجريمة فر هاربا.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائدان هشام فتحي وعمر مبارك، من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.