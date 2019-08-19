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الإبقاء على المدارس فى كشمير مغلقة بعد إعادة الحكومة الهندية فرض قيود

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:36 م
الإبقاء على المدارس فى كشمير مغلقة بعد إعادة الحكومة الهندية فرض قيود احتجاجات كشمير - صورة أرشيفية
(رويترز)

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بقيت المدارس فى سريناجار أكبر مدن إقليم جامو وكشمير مغلقة صباح اليوم الاثنين، بعد أن أعادت الحكومة الهندية فرض قيود على المنطقة فى أعقاب وقوع اشتباكات.

وعلى الرغم من تعهد السلطات الهندية بإعادة فتح المدارس والمكاتب الحكومية بحلول اليوم الاثنين فإنها أعادت فرض قيود على التنقل فى بعض مناطق سريناجار أمس الأحد بعد اشتباكات خلال الليل بين السكان والشرطة أسفرت عن إصابة العشرات.

وقال نزار أحمد، وهو من سكان سريناجار، "كيف نرسل أطفالنا إلى المدارس فى وضع كهذا؟ هناك وضع مثل حظر تجول في المدينة. وحتى الآن لم يتحسن الوضع".

وتشهد المنطقة إغلاقا لأغلب الخدمات منذ الخامس من أغسطس عندما أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص للمنطقة التي تخضع لسيطرتها من إقليم كشمير.

 


كشمير

مدارس

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مدارس كشمير

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