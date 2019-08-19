الأزهر: 3 مكاتب رئيسية للتنسيق ومعامل الحاسب الآلى متاحة لتسجيل الرغبات

كتب محمود راغب

قدم الدكتور محمد فرج مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الالكترونى شرح مفصل لآلية التسجيل فى التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية ،والذى يبدأ غدا الثلاثاء ،عبر بوابة الحكومة، مؤكدا أن الجامعة خصصت 3 مكاتب رئيسية للتنسيق ،لافتا إلى أنه متاح للطلاب التسجيل أيضا من خلال معامل التنسيق الإليكترونى بالجامعات الحكومية المعلنة على بوابة الحكومة مجانا.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح للدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، مع الطلاب والطالبات الجدد، بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة داخل حرم الجامعة بمدينة نصر.

ويشارك فى اللقاء نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات من البنين والبنات، والمختصين بالتنسيق والمدن الطلابية، للترحيب بالطلاب والطالبات الجديد، والرد على جميع الاستفسارات التى تدور فى أذهانهم حول بداية العام الدراسى وكل ما يتعلق بالكليات والمدن الجامعية، مباشرة من خلال قيادات جامعة الأزهر.

يأتي هذا اللقاء فى إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة على التواصل مع أبنائها وبناتها فى كافة المراحل التعليمية، وللتأكيد على أن جامعة الأزهر هى بيتهم الثاني، سيجدوا فيها كل ترحيب رعاية واهتمام.

ويبدأ طلاب الثانوية الأزهرية، الدور الأول، غدا الثلاثاء 20 أغسطس، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، فى المرحلة الأولى من التنسيق،

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل مرة أخرى بعد ظهور نتيجة الدور الثانى، كما سيتم فتحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق لتعديل الرغبات.