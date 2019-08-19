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أمريكا تبيع مقاتلات اف 16 بقيمة 8 مليارات دولار لتايوان

الإثنين، 19 أغسطس 2019 09:53 ص
أمريكا تبيع مقاتلات اف 16 بقيمة 8 مليارات دولار لتايوان طائرة مقاتلة f16
محمد عبد المجيد

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن الموافقة على بيع طائرات مقاتلة من طراز إف 16 إلى تايوان.
 
وأشار ترامب، بحسب وكالات أنباء، إلى أن "قيمة الصفقة تبلغ 8 مليارات دولار، وستدعم الوظائف فى الولايات المتحدة، وإنها أموال كثيرة، إنها وظائف كثيرة".
 
وجاءت الموافقة على الصفقة، فى أعقاب فشل المفاوضين الأمريكيين والصينيين فى دفع المحادثات التجارية إلى الأمام.
 
وأعرب الحزبان الديمقراطى والجمهورى فى الكونجرس الأمريكى، عن تأييدهما لعملية البيع.
 
وقالت وزارة الدفاع الوطنية التايوانية، إنها تأمل فى أن تحصل الصفقة على موافقة الكونجرس الأمريكى فى أقرب وقت ممكن.
 
وأوضحت، إن الصفقة ستمكن تايوان من تحسين قدراتها فى الدفاع الجوى، والمساعدة فى ضمان السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
 
 

الكونجرس الامريكى

امريكا

تايوان

طائرات مقاتله

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