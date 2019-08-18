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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق فندق الإسكندرية بسبب "الشيشة"

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:37 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق فندق الإسكندرية بسبب "الشيشة" اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، ندب الإدلة الجنائية للانتقال لمعاينة حريق بأعلى سطح فندق دون حدوث أى إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال العاملين عن الواقعة.

فيما انتقل فريق من نيابة باب شرقى إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة وسؤال العاملين عن سبب الحريق.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بفندق دلتا بمنطقة الأزاريطة.

على الفور انتقلت 6 سيارات إطفاء بصحبة ضباط قسم شرطة باب شرقى، والعميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بـ "برجولة" خشب أعلى سطح الطابق التاسع بالفندق المشار إليه، وأن سبب الحريق نشوب الحريق بسبب "الشيشة".

تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث إصابات، وإخلاء النزلاء مؤقتا كإجراء إحترازى وتأمين ومنع امتداد النيران لـ"تنك سولار" بموقع الحريق، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

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