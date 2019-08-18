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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يكرم علماء مصر فى عيد العلم

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:00 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الرئيس السيسى يكرم علماء مصر فى عيد العلم السيسى

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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تكريم الرئيس السيسى لعلماء مصر فى عيد العلم وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

 

صور.. رئيس جامعة القاهرة: معهد الأورام يستقبل مرضاه بكامل طاقته

 

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب كمية من المواد المخدرة.. صور

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بحوزة راكب قادم من العاصمة أمستردام، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

"أحد جبل يحبنا ونحبه".. الحجاج المصريون يزورون الجبل المقدس بالمدينة

يحرص الحجاج المصريون أثناء تواجدهم فى المدينة المنورة، على زيارة جبل أحد، الذى يطل شامخا على المدينة المنوّرة من الجهة الشمالية، بطول 7 كيلو مترات، وعرض ما بين 2 إلى 3 كيلو مترات، وارتفاع يصل إلى 350 مترًا، ويعد من الجبال التاريخية عند المسلمين.

 

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى جوائز الدولة، حيث حصلت على نحو 26% من الجوائز المختلفة، مشيرًا إلى أن الجامعة تشهد تطورًا مستمرًا فى كافة المجالات الأكاديمية والبحثية، ما أدى إلى تربعها على عرش الجوائز بين أساتذتها فى مختلف مجالاتها.

 

مصر للطيران تنقل 4000 حاج إلى أرض الوطن على متن 17 رحلة جوية

تسير شركة مصر للطيران ، اليوم الأحد 17 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة، لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضى المقدسة بعد أداء مناسك الحج .

 

ننشر قائمة بـ 18 عالما كرمهم الرئيس السيسى فى عيد العلم اليوم

ينشر "اليوم السابع"، قائمة بـ 18 عالما مصريا من الحاصلين على جوائز الدولة، حيث كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية باحتفالية عيد العلم، التى أقيمت اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات.

 

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 


الارصاد

الطقس

موجز اخبار مصر

السيسى

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