مصرع شخص بطلق نارى فى حفل عرس بالخانكة

القليوبية – فريق المحافظات

لقى نجار مصرعه إثر إصابته بطلق نارى فى حفل عرس، تم نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "سامح س. س." 30 سنة نجار مسلح ومقيم عزبة سرسق بدائرة المركز، مصاب بطلق نارى ووفاته فى الحال.

بالفحص تبين للواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى بالقيوبية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، أنه أثناء حضور المجنى عليه حفل عرس بقرية سندوة قام "محمد. ج" منجد بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجا بحفل عرس صديقه، مما أسفر عن وفاة المجنى عليه.