ضبط 879 متهمين بخطف حقائب السيدات وهاربين من أحكام بطنطا والقليوبية

المحافظات – مصطفى عادل - صلاح المسن

نجحت الأجهزة الأمنية فى الغربية والقليوبية وأسوان، من ضبط 879 متهمين بجرائم جنائية وهاربين من أحكام، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المرورية.

فى الغربية نجحت المباحث الجنائية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب جرائم خطف حقائب السيدات بمدينة طنطا، يضم 4متهمين واعترفوا بارتكابهم 5 وقائع خطف.