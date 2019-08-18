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ضبط 879 متهمين بخطف حقائب السيدات وهاربين من أحكام بطنطا والقليوبية

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:33 م
ضبط 879 متهمين بخطف حقائب السيدات وهاربين من أحكام بطنطا والقليوبية حمله أمنيه - ارشيفية
المحافظات – مصطفى عادل - صلاح المسن

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نجحت الأجهزة الأمنية فى الغربية والقليوبية وأسوان، من ضبط 879 متهمين بجرائم جنائية وهاربين من أحكام، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المرورية.
 
فى الغربية نجحت المباحث الجنائية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب جرائم خطف حقائب السيدات بمدينة طنطا، يضم 4متهمين واعترفوا بارتكابهم 5 وقائع خطف.

كانت بلاغات قد تعددت أمام اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، بوقوع عدد من جرائم خطف حقائب السيدات بمدينة طنطا، ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات هذه الجرائم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، قاده العميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية بطنطا، وضباط مباحث قسمي اول وثان طنطا، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط 4متهمين واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب هذه الوقائع، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب 5جرائم خطف، وارشدوا عن مكان إخفاء المسروقات.

كما تمكن النقيب محمد طاهر، رئيس مباحث نقطة شرطة الهياتم مركز المحلة بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل وبحوزته 3 طرب حشيش و49 ألف جنيه وفرد خرطوش بقصد الاتجار.
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم " شعبان.م.ا"29 سنه عاطل وبحوزته 3 طرب حشيش ومبلغ 49 الف جنيه وفرد خرطوش، تحرر المحضر 32085 جنايات مركز المحلة وتولت النيابة التحقيق.
 
فيما القت مباحث القليوبية، القبض على متهم هارب من 67 حكم بدائرة مركز بنها، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حياله.
 
تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمركز بنها ، بضبط " ف ا  " 25 سنة، فلاح ومقيم  دائرة المركز المطلوب التنفيذ عليه فى عدد 67 حكم حبس، تم التحفظ على المتهم وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية.
 
ومن جانبها شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت  الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، تضمنت الجهود ضبط 873 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 197 هارب من جنح الحبس الجزئى، وضبط 32 هاربين من جنح الحبس المستأنف،كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 455 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و 186محكوم عليهم في جنح المخالفات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.
 
وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
ومن جانبها نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم  حملة مرورية  شاركت فيها ادارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، تضمنت جهود الحملة  نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان، أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 554 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 2 مركبة  توك توك و7 دراجات نارية وسيارة بدون ترخيص، وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل- دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط  حالة إيجابية لتعاطى مخدر البانجو والحشيش ومخدر الترامادول .
 
وكما تضمنت الجهود تحرير 115 مخالفة  تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى57 مخالفة وتحرير115مخالفة غرامة ونش.
 
وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 65 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 191 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق .
  
 

 

 


مدير امن الغربية

تشكيل عصابى

خطف حقائب سيدات

طنطا

القليوبية

اخبار الحوادث

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