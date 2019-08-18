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صور..متطوعون يوزعون الهدايا على زائرين مدينة رسول الله

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:48 م
صور..متطوعون يوزعون الهدايا على زائرين مدينة رسول الله توزيع الهدايا على الحجاج فى المدينة
المدينة المنورة - محمود عبد الراضي

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مجموعة من الشباب يتحركون بين زوار المدينة المنورة والمغادرين لها لتوزيع الهدايا ، حيث تتوقف الحافلات الناقلة للحجاج من وإلى المدينة بالطريق لاستلام هدية الحجاج، حيث يقوم المتطوعين بالصعود للحافلات بتقديم هذه الهدية التي تحتوى على وجبة خفيفة لسد حاجتهم وتخفيف معاناتهم من السفر، إضافة إلى توزيع الهدايا المتنوعة للحجاج وذلك على مدار 24ساعة.
 
وأوضح المشرف العام على مشروع جمعية مستودع المدينة الخيري فايز طالب الأحمدي ، أن مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج يُعد من المشاريع الفاعلة في مجال الأعمال التطوعية والاجتماعية بما يمتلكه من خبرة متميزة ومهنية رائدة في تقديم الخدمات النوعية للمستفيدين, مبينًا أنه مشروع تطوعي متخصص في تقديم خدمات جليلة للزائرين والحجاج المعتمرين والصائمين تشمل هدايا متنوعة غذائية وكتيبات توعوية وإرشادية.
 
وأشار الأحمدى ، إلى أن هذا المشروع يحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة من فاعلي الخير إلى خدمات متميزة متوجة بالتطوير والإبداع والكفاءة العالية تحت إشراف نخبة من محبي الخير احتسابًا لوجه الله.
وبين الأحمدي ، أنه يعمل بالمشروع أكثر من 500 فرد في خدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين والصائمين وهم أبناء طيبة الطيبة ويعملون في تعبئة وتجهيز وتوزيع الوجبات والهدايا للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وميناء ينبع الإسلامي وساحات المسجد النبوي والمزارات ومدينة حجاج البر في خيبر ومطار الأمير عبدالمحسن بينبع وخيمة الضيافة على طريق الهجرة.
 
وأشار الأحمدي ، إلى أن المشروع مع بدء توافد الحجاج إلى المدينة المنورة واصل توزيع هدية ضيوف الرحمن فحشد المشروع طاقاته البشرية والمادية بتجهيز الإمكانات والمعدات المتخصصة لتعبئة الوجبات والهدايا وتغليفها وتوزيعها على ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة والمغادرين منها في المواقع المعدة لذلك، مضيفا  أن من أههم برامج المشروع برنامج هدية المعتمرين ، وبرنامج توزيع إفطار صائم،  وبرنامج حقيبة إفطار صائم، وبرنامج هدية العيد،  وبرنامج الاستقبال والتوديع، وبرنامج تقديم الهدايا النوعية, وبرنامج سقيا الحجاج والزائرين, وبرنامج زيارة المرضى المنومين من الحجاج في المستشفيات.
ونوه المشرف العام على مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج فايز طالب الأحمدي ، الى أن ما جرى توزيعه في الموسم الأول لحج هذا العام ما يقارب نصف مليون وجبة, إضافة إلى أن بالموسم الثاني سيتم توزيع ما يقارب مليوني عبوة ماء زمزم, مشيرًا إلى أن ما جرى توزيعه منذ تأسيس المشروع حتى الآن (40,449,819) وجبة.
 
 
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الحج

الحجاج

وجبات مجانية

توزيع هدايا

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