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رئيس وزراء كندا يشارك فى قمة مجموعة السبع بفرنسا الأسبوع المقبل

الأحد، 18 أغسطس 2019 03:39 م
رئيس وزراء كندا يشارك فى قمة مجموعة السبع بفرنسا الأسبوع المقبل جاستن ترودو
أوتاوا (أ ش أ)

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يشارك رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، فى قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى التى من المقرر إقامتها فى مدينة بياريتز بجنوب فرنسا خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجارى.

وقال ترودو - فى تصريح له - إن هناك صداقة عميقة ودائمة تربط فرنسا وكندا .. مؤكدا أن قيادة فرنسا لقمة مجموعة السبع فرصة لإحراز مزيد من التقدم بشأن القضايا الحاسمة التى دافعت عنها كندا خلال رئاستها لمجموعة السبع العام الماضى.

وشدد على أهمية التعاون بين قادة الدول السبع لضمان مستقبل مزدهر من خلال اتخاذ خطوات لمعالجة عدم المساواة، وتنمية الاقتصاديات التى تعمل من أجل الجميع، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومكافحة أزمة المناخ، وخلق الفرص للناس فى جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تتبنى قمة هذا العام الموضوعات الرئيسية التى أطلقتها كندا خلال رئاستها لمجموعة السبع العام الماضى ،ومنها الاقتصادات النامية، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، ومكافحة أزمة المناخ، والدفاع عن النظام الدولى القائم على القواعد.

وكانت آخر مرة استضافت فرنسا قمة للقوى الاقتصادية الرئيسية، فى منطقة دوفيل بشمال غرب فرنسا عام 2011.

 


كندا

مجموعه السبع

فرنسا

رئيس وزراء كندا

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