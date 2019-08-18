رئيس جامعة الأزهر يهنئ جمال أبو السرور بتكريمه من الرئيس السيسي بعيد العلم

كتب لؤى على

هنأ الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الإسلامى الدولى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، له اليوم فى احتفالية عيد العلم، وذلك لفوزه بجائزة النيل لعام 2018، ومنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، أن تكريم أبو السرور ومنحه تلك الجوائز والأوسمة المهمة، والتى كانت الجامعة قد رشحته لنيلها، تقديرا للمبدعين والمفكرين بالجامعة، يؤكد أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة ستظل دائمًا وأبدًا قلعة العلم وكعبته فى شتى المجالات والتخصصات، وهو تكريم يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر الحضارى الذى تخطى الألف عام، مؤكدًا أن منتسبى وخريجى الأزهر، محليًا ودوليًا، هم نماذج مشرّفة ومضيئة فى جميع التخصصات والمجالات، وهم القدوة التى تحمل الفكر المستنير وترسخ قيم التسامح والاعتدال.

وأضاف المحرصاوى، أن تفوق أبناء الأزهر الشريف وتقلدهم الأوسمة والمراكز المتقدمة محليا وعالميا هو أبلغ رد عملى على من ينادى بفصل الكليات النظرية عن العملية، وهو برهان لا يقبل الشك أن الأزهرى كما نجح فى الكليات الشرعية والنظرية فهو أيضا ناجح ومتمكن فى التخصصات العملية والتطبيقية.

جدير بالذكر أن الدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر وعميد كلية طب البنين جامعة الأزهر الأسبق، حائز على العضوية الشرفية للجمعية الأوروبية لأمراض التوليد والنساء، وتعد هذه سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ الجمعية الأوروبية، حيث يقتصر اختيار جميع أعضائها الشرفيين من داخل أوروبا فقط.

يشار أيضا إلى أن المركز الدولى الإسلامى بجامعة الأزهر قد فاز بجائزة الأمم المتحدة العالمية، والتى تمنح من الأمم المتحدة للمراكز البحثية التى تثبت تفوقًا علميًا، وذلك تقديرًا لنشاطه فى تشخيص المشاكل المجتمعية فى دول عديدة ووضع حلولا عملية لها من خلال أبحاث ودراسات علمية موثوقة مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التى تتسم بالوسطية والاعتدال وتبتعد كل البعد عن مواطن الغلو والتشدد، وقد تسلم أبو السرور الجائزة فى عام 2014 بمقر الأمم المتحدة فى حضور الأمين العام فى حينها السيد بان كى مون ومشاركة حشد من العلماء والسفراء من مختلف دول العالم.