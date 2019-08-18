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رئيس الوزراء يتابع التطبيق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:28 م
رئيس الوزراء يتابع التطبيق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد مع وزيرى المالية والصحة، لمتابعة عدد من الملفات وفى مقدمتها منظومة التأمين الصحى الجديدة.

 

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أن التطبيق التجريبى لمنظومة التأمين الصحى فى بورسعيد يسير بشكل جيد للغاية، سواء على مستوى تقديم الخدمات الصحية وإجراء العمليات الجراحية، أو فيما يخص تسجيل المواطنين فى المنظومة، حيث بلغت نسبة التسجيل منذ 1 يوليو الماضى وحتى الآن نحو 30% من العدد الإجمالى المستهدف، وهى نسبة تسجيل ممتازة فى هذه الفترة القصيرة، وتعكس وعى المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة.

 

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بهيئات الرقابة والاعتماد، والتى ستتولى اعتماد المستشفيات التى ستنضم إلى منظومة التأمين الصحى.

 

وتم الإشارة إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية سوف يزور مصر هذا الشهر، ويلتقى رئيس الجمهورية لتقديم الشكر على ما تم تحقيقه فى القطاع الطبى، وعلى مستوى المبادرات الصحية المختلفة التى تبنتها مصر.

 

وأشارت وزارة الصحة إلى استمرار الوزارة فى إيفاد القوافل الطبية إلى المناطق النائية، حيث تم فى العام الماضى إرسال 1526 قافلة قامت بالكشف على 1.5 مليون مواطن، وأجرت عمليات جراحية لنحو 20 ألف مريض.

 

من جانبه استعرض وزير المالية دور الوزارة فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وجهودها لضمان توفير مصادر تمويل تتسم بالقابلية للاستمرار، بما يساعد على إنجاح المنظومة سواء فى مرحلتها التجريبية، أو بعد التوسع فى التطبيق فى باقى المحافظات.

 


التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين

بورسعيد

مجلس الوزراء

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