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رئيس الوزراء والنائب العام وأعضاء بالبرلمان وشخصيات عامة فى عزاء والد سحر نصر

الأحد، 18 أغسطس 2019 08:34 م
رئيس الوزراء والنائب العام وأعضاء بالبرلمان وشخصيات عامة فى عزاء والد سحر نصر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار نبيل صادق، النائب العام واجب العزاء للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى فى وفاة والدها "أحمد محمد عبد المنعم نصر"، وأقيم العزاء بقاعة السلام بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.

كما قدم وزراء  الداخلية والتجارة والصناعة والسياحة والآثار والزراعة والبيئة واجب العزاء، بجانب لفيف من رجال الأعمال من بينهم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر وسامح فهمى وزير البترول الأسبق.

و شارك بالعزاء أيضا وزراء التموين و الطيران المدنى، ووزير الاستثمار الاسبق أشرف سالمان، ومهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، والدكتور على جمعة، وعمرو الجناينى رئيس القطاع المؤسسى فى البنك التجارى الدولى ووزير قطاع الأعمال العام ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ورجل الاعمال محمد ابو العنين، ووزير الاستثمار الاسبق اشرف سالمان ووزير قطاع الاعمال العام وسليماون هدان وكيل مجلس النواب.

وقدم واجب العزاء أيضا وزراء القوة العامة و النقل والإنتاج الحربى، ومحمد فريد رئيس البورصة وهشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى ونفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة ورجل الأعمال زهير جرانه وزير السياحة الأسبق، و رجال الأعمال محمد المرشدى و السفير ياسر النجار وعادل الغضبان محافظ بورسعيد وسيد القصير رئيس البنك الزراعى ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق.

و شارك فى العزاء أيضا وزراء التعليم العالى و الكهرباء و المالية و السفير راجى الإتربى مندوب مصر فى البنك الدولى وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وفتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية وأسامة صالح وزير الاستثمار الأسبق وشهاب مرزبان كبير مستشارى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وهشام رامز رئيس البنك المركزى السابق، إضافة إلى عدد من السفراء و المسؤولين الدوليين وصلاح حسب الله عضو مجلس النواب.

 


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