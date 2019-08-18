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دراسة: المخللات ترفع خطر الاصابة بالخرف

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:00 ص
دراسة: المخللات ترفع خطر الاصابة بالخرف مرض الخرف
كتب بيتر إبراهيم

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نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن المخللات التى تحتوى على نسبة كبيرة من الملح ترفع خطر الإصابة بالزهايمر والخرف.

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress"، توصي وزارة الزراعة الأمريكية باستهلاك حوالي ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من الملح كل يوم، ومعظم الأمريكيين يأكلون أكثر من هذا المعدل بما يقرب من 50%.

ووجد الباحثون فى التجارب على الفئران والخلايا البشرية، أن الأطعمة المالحة تؤدي إلى حدوث التهابات تحرم الدماغ من الأكسجين وتضر الخلايا العصبية، مما يرفع من فرص حدوث المشاكل السلوكية والعقلية.

وهناك حوالي 5.5 مليون أمريكي يعيشون بالخرف ومرض الزهايمر في الولايات المتحدة.

وأوضح العلماء أنهم غير متأكدين من سبب الأمراض التنكسية مثل الخرف وما يرتبط بها من ضعف الإدراك والذاكرة، ولكن البحوث تشير إلى أن العوامل الوراثية ونمط الحياة تسهم في تطورها.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور "كونستانتينو إديكولا" إن الأشخاص المصابين بالخرف لديهم أيضا مشاكل في الأوعية الدموية في الدماغ.

وأضاف الدكتور "ايادكولا"، وهو أستاذ وخبير بارز فى السكتة الدماغية والخرف فى جامعة "ويل كورنيل"، أن النظام الغذائى الغنى بالملح أدى الى حدوث الالتهاب الذى يرتبط بجميع الامراض مثل امراض القلب والزهايمر وارتفاع ضغط الدم.


المخلل

خطر المخلل

اضرار المخللات

الخرف

مرض الخرف

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