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دراسة: العلاج المكثف لارتفاع ضغط الدم فى سن الخمسين يحافظ على صحة المخ

الأحد، 18 أغسطس 2019 06:21 م
دراسة: العلاج المكثف لارتفاع ضغط الدم فى سن الخمسين يحافظ على صحة المخ العلاج المكثف لضغط الدم يحافظ على صحة الدماغ
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة boldsky  البريطانية، عن أن العلاج المكثف لضغط الدم عند بلوغ سن الخمسين تحافظ على صحة الدماغ،  أظهرت دراسة أجراها الدكتور نيك برايان، دكتوراه بقسم الطب التشخيصي في جامعة تكساس (أوستن) وفريقه، أن السيطرة المكثفة على ضغط الدم (bp) في سن 50 يقلل من خطر الإصابة بالمادة البيضاء في المخ في السنوات المقبلة.

 تم نشر البحث في مجلة JAMA في 13 أغسطس 2019، وقد وجدت العديد من الدراسات وجود صلة بين ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر، وضعف الإدراك المعتدل، ووجدت الدراسة المذكورة أعلاه أيضًا أن الأشخاص كبار السن المصابين بارتفاع ضغط الدم في الخمسينيات من العمر معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالتشوهات الجسدية في الأنسجة، في المادة البيضاء للمخ.

وقالت الصحيفة أن السوائل البيضاء الموجودة في المخ هي مجموعة من الألياف العصبية "محاور عصبية" محاطة بطبقة واقية تسمى مادة المايلين، فقد تم ربط المادة المايلين بالعديد من الحالات العصبية مثل الخرف والزهايمر، المشاركون في البحث كانوا في سن الخمسين مع ارتفاع مخاطر القلب والأوعية الدموية، تم فحص أدمغتهم في بداية الدراسة.

 وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد 4 سنوات، خلال تلك السنوات الأربع ، تلقى المشاركون من كبار السن نوعين من العلاج، العلاج القياسي والعلاج المكثف، في البداية، انخفض ضغط الدم الانقباضي إلى أقل من 140 ملم زئبق، وفي الجانب الآخر، انخفض إلى 120 ملم زئبق، على مدار 4 سنوات، وجد أن المشاركين الذين تم علاجهم بعلاج مكثف قلل اصابتهم بالمادة البيضاء بالمخ، بينما في الفئة الأخرى كانت نسبة المادة البيضاء أعلى .

وأشارت الصحيفة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي قائم على النبات، قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بالأغذية التي تعتمد على الحيوانات: "قلل العلاج المكثف بشكل كبير من تراكم آفات المادة البيضاء لدى الأشخاص الذين كانت لديهم فرصة أكبر للتعرض لهذا النوع من الضرر بسبب ارتفاع ضغط الدم لديهم"، وفقًا لتقارير الدكتورة كلينتون رايت، مديرة قسم الأبحاث السريرية بالمعهد الوطني للأمراض العصبية والسكتة الدماغية، والمؤلف المشارك في الدراسة.

وأضاف لينور لاونر، مؤلف مشارك آخر في البحث: "نأمل أن تصبح هذه النتائج أساسًا للدراسات المستقبلية حول كيفية حماية الدماغ طوال حياة الشخص"، في الإصابة بأمراض الخرف والزهايمر.

 


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