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دايلى ميل: تجريد "الجهادى جاك" من جنسيته البريطانية يثير أزمة مع كندا

الأحد، 18 أغسطس 2019 01:32 م
دايلى ميل: تجريد "الجهادى جاك" من جنسيته البريطانية يثير أزمة مع كندا الجهادى جاك
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة "دايلى ميل" البريطانية إن مقاتل داعش المعروف باسم الجهادى جاك، والذى يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية، قد تم تجريده من جنسيته البريطانية، مما أثار خلافا دبلوماسيا مع كندا.

 وأوضحت الصحيفة أن جاك ليتس البالغ من العمر 24 عاما والذى اعتنق الإسلام، كان يحمل الجنسيتين البريطانية والكندية لكنه أعلن نفسه عدوا لبريطانيا بعد أن هرب من منزله فى أوكسفوردشاير وتوجه للقتال فى سوريا.

 وبعد أن ألقت السلطات الكردية القبض عليه، توسل للسماح له بالعودة إلى بريطانيا. ورغم أنه قال من قبل أنه يريد أن يصبح انتحاريا، أصر على أنه لم يكن لديه نوايا لتفجير البريطانيين.

إلا أن الصحيفة كشفت أن وزارة الداخلية قد مزقت جواز السفر البريطانى لجاك، مما يجعله مسئولية الحكومة الكندية.

وقد أثار القرار غضبا فى أوتاوا فى ظل مخاوف من خلاف معلن عندما يلتقى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو مع نظيره البريطانى بوريس جونسون فى قمة السبع المقررة فى فرنسا الأسبوع المقبل.

ويشك مسئولون بالحكومة البريطانية فى أن الخلاف قد يفسر أيضا الموقف المتشدد الأخير الذى اتخذه الكنديون بشأن اتفاق تجارة مع بريطانيا فى فترة ما بعد بريكست. فرغم أنهما حليفتان قويتان، كان هناك  مفاجأة الشهر الماضى عندما قالت إدارة تورودو إنها لن تمد بشكل تلقائى الاتفاق الجارى الخاص بها مع الاتحاد الأوروبى إلى بريطانيا.


كندا

بريطانيا

الجهادى جاك

داعش

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