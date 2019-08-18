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حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجارهم فى الهيروين بقليوب

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:35 م
حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجارهم فى الهيروين بقليوب حبس - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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قرر أحمد الأمبابي، رئيس نيابة  قليوب، حبس ثلاثة عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار فى مخدر الهيروين.
 
تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بتمكن النقيب اسلام مسعد رئيس مباحث قسم قليوب، من ضبط كل من "عبدالحليم. أ" و"الحارث. ع"  و"إمام. م" إذ ضُبطَ بحوزتهما، سلاح نارى فرد خرطوش وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 150 جرام، و4 هواتف محمولة.
 
كشفت التحقيقات تكوين المتهمين تشكيلاً عصابيًا للاتجار فى مخدر الهيروين، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى وأحيلا المتهمين للنيابة التى أصدرت قرارها السابق. 
 
 
 
 
 

 


قليوب

النيابة العامة

تشكيل عصابي

مديرية امن القليوبية

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