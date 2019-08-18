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تجديد حبس مسجل خطر وشريكه لسرقة متحويات 44 سيارة بالتجمع 15 يوماً

الأحد، 18 أغسطس 2019 07:43 م
تجديد حبس مسجل خطر وشريكه لسرقة متحويات 44 سيارة بالتجمع 15 يوماً حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس "مسجل خطر "، ومالك شركة، لتورطهم فى ارتكاب 44 حادث سرقة من داخل السیارات بمنطقتى التجمع الأول والخامس، 15 يوماً  على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحریات الإدارة العامة لمباحث القاھرة، ارتكاب "مسجل خطر" العدید من حوادث السرقات من داخل السیارات، بأسلوب كسر الزجاج بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

عقب تقنین الإجراءات وإعداد الأكمنة، تم ضبطه حال استقلاله سیارة ملاكى مستأجرة، وبمواجھته اعترف بارتكاب 44 حادثا بذات الأسلوب بدائرة قسمى شرطة التجمع الأول والخامس، وأرشد عن المسروقات لدى عمیله مالك شركة بیع أجھزة كمبیوتر محمول "لاب توب"، وتم ضبطه.

وبمواجھته اعترف بما جاء بأقوال المتھم، وتم بإرشاده ضبط 33 جھاز لاب توب، جھازين آى باد، 3 ھواتف محمول، جهازين تابلت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

 

 


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