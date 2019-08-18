تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة تجارة الهيروين فى السلام

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تجارة المواد المخدرة فى منطقة السلام، وذلك عقب القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة.

وكان المتهم اعترف بحيازة 750 جراما من الهيروين المخدر بقصد ترويجها على عملائه في السلام، و أنه اتخذ من تجارة الهيروين مجالا لتحقيق مكاسب غير مشروعة والثراء السريع، قائلا: "الهيروين ده صنف غالى مش أي حد يتاجر فيه.. تجاره بيكونوا فلوس كتير".

وأشار المتهم إلى أنه "ديلر صغير"، يقوم بتوزيع كميات صغيرة على متعاطى الهيروين فى منطقة السلام ، وليس له نشاطات فى أى منطقة أخرى.

البداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة السلام أول، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط عاطل، 34 سنة، ومقيم بالقليوبية، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرها قضية "مخدرات"، أثناء استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملكه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 750 جرام هيروين، فرد خرطوش، طلقتين من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف للاتصال بعملائه، والدراجة البخارية لتسهيل تنقلاته.