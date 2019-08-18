بكاء وسيلان لعاب وسخونية.. نصائح لعبور الطفل مرحلة التسنين بدون ألم

كتبت هند عادل

مرحلة التسنين عند الأطفال الصغار هى من أصعب الفترات التى يمر بها الطفل والأم لما يصابحها من آلام وتقلب المزاج وعدم انتظام نوم الطفل، مما يتطلب عناية خاصة بصحة الطفل فى هذه الأوقات الصعبة لتعرضه لضعف مناعته بعض الشيء وقد تظهر أعراض مرضية على الطفل مثل ارتفاع درجة حرارته والإسهال والاضطرابات المعوية .

ووفقا لموقع "mayoclinic" فإن فترة التسنين تبدأ عند الطفل منذ عمر الـ6 أشهر والأسنان السفلية هما الأول فى الظهور، وهناك عدم علامات معروفة عند كل أم تنذرها ببدء تقلبات المزاج الخاصة بفترة التسنين وهى:

- سيلان اللعاب.

- عض الأجسام.

- التهيج وتغير المزاج والبكاء المستمر.

- قرح اللثة .

- ارتفاع درجة حرارة الطفل.

نصائح هامة للتعامل مع فترة التسنين عند الطفل بهدوء وتخفيف آلامه:





- تدليك لثة الطفل بعد غسل اليدين جيدا او استخدام شاش رطب لأن الضغط على اللثه يؤدى إلى تقليل الاحساس بعدم الراحة عند الطفل.

- يجب تبريد اللثه دائما للطفل، من خلال استخدام حلقة التسنين بعد وضعها فى الثلاجه.

- منح الطفل بعض الأطعمه التى تساعد على تبريد اللثة مثل الخيار أو الجزب بعد تبريدهم.

- تجفيف اللعاب دائما نظرا لكثرة السيلان عند الطفل لعدم إصابة الجلد حول الفم بالتهيج والالتهاب.

- وضع الكريمات المرطبة المخصصة للأطفال على المنطقة حول فم الطفل لتخفيف حدة الالتهابات .

- إعطاء الطفل بعض الأدوية المسكنة لتخفيف حدة الآلم وتسكينه وخفض درجة حرارته.