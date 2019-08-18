بعد تكليفات الرئيس السيسي.. خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية × 5 معلومات

كتبت هند مختار

فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير القاهرة التاريخية، نرصد فيما يلى فى 5 معلومات.. أبرز محاور خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية.

وتتضمن خطة التطوير:

1- تطوير ميدان التحرير وإظهاره فى أبهى صورة ليكون مزارًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية فى المنطقة.

2- تزيين ميدان التحرير بإحدى المسلات التى يتم ترميمها بطول 19 م

3 - إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية فى العام المقبل وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخى والثقافى والسياحى والأثري

4 - تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى المحافظة خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

5 - يتم حاليًا تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.