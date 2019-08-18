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بعد تكليفات الرئيس السيسي.. خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية × 5 معلومات

الأحد، 18 أغسطس 2019 04:35 م
بعد تكليفات الرئيس السيسي.. خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية × 5 معلومات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة  بتطوير القاهرة التاريخية، نرصد فيما يلى فى 5 معلومات.. أبرز محاور خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية.

 

وتتضمن خطة التطوير:

1- تطوير ميدان التحرير وإظهاره فى أبهى صورة ليكون مزارًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية فى المنطقة.

2- تزيين ميدان التحرير بإحدى المسلات التى يتم ترميمها بطول 19 م

3 - إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية فى العام المقبل وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخى والثقافى والسياحى والأثري

4 - تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى المحافظة خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة

5 - يتم حاليًا تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.


تطوير القاهرة التاريخية

ميدان التحرير

تزيين ميدان التحرير

مجلس الوزراء

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد عبد الرزاق

سعيد بهذا الخبر الرائع

كم أتمني أن تكون منطقة وسط البلد خالية من السيارات ( لا يسمح فيها إلا لسيارات الإسعاف و الإطفاء و الشرطة). كم أتمني أن تكون منطقة وسط البلد مليئة بالمساحات الخضراء و النخيل . كم أتمني أن تكون كل الاضائات بوسط البلد بالطاقة الشمسية . كم اتمني ان تعود المباني المعمارية الرائعة إلي رونقها اللذي كان في القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين . وسط البلد مليئة بالتحف المعمارية اللتي تضاهي بجمالها العواصم الأوربية.

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