بعد تكليفات الرئيس السيسي.. خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية × 5 معلومات

فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتطوير القاهرة التاريخية، نرصد فيما يلى فى 5 معلومات.. أبرز محاور خطة الحكومة لتطوير القاهرة التاريخية.
وتتضمن خطة التطوير:
1- تطوير ميدان التحرير وإظهاره فى أبهى صورة ليكون مزارًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية فى المنطقة.
2- تزيين ميدان التحرير بإحدى المسلات التى يتم ترميمها بطول 19 م
3 - إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية فى العام المقبل وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخى والثقافى والسياحى والأثري
4 - تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى فى المحافظة خاصة المتعلقة بالانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة
5 - يتم حاليًا تنفيذ عدد آخر من المشروعات ضمن خطة التطوير.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد عبد الرزاق
سعيد بهذا الخبر الرائع
كم أتمني أن تكون منطقة وسط البلد خالية من السيارات ( لا يسمح فيها إلا لسيارات الإسعاف و الإطفاء و الشرطة). كم أتمني أن تكون منطقة وسط البلد مليئة بالمساحات الخضراء و النخيل . كم أتمني أن تكون كل الاضائات بوسط البلد بالطاقة الشمسية . كم اتمني ان تعود المباني المعمارية الرائعة إلي رونقها اللذي كان في القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين . وسط البلد مليئة بالتحف المعمارية اللتي تضاهي بجمالها العواصم الأوربية.