سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 10:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تدين بشدة تفجير قاعة الأفراح فى العاصمة الأفغانية كابول

الأحد، 18 أغسطس 2019 10:00 م
الهند تدين بشدة تفجير قاعة الأفراح فى العاصمة الأفغانية كابول جانب من أعمال العنف فى كابول
نيودلهى /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الهند بشدة التفجير الإرهابى، الذى وقع مساء أمس السبت، فى قاعة للأفراح غرب العاصمة الأفغانية كابول؛ وأسفر عن مصرع 63 شخصا.

وذكرت قناة "إن دى تى في" التليفزيونية الهندية، أن وزارة الشئون الخارجية الهندية شددت - فى بيان اليوم الأحد - على ضرورة تقديم مرتكبى هذا الاعتداء الغادر ومن يقدمون المأوى للإرهابيين الذين نفذوه إلى العدالة فى أسرع وقت ممكن.

وأوضح البيان أن الهند تعرب عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا.. متمنية سرعة شفاء المصابين جراء هذا الاعتداء الجبان.

 


الهند

أخبار الهند

تفجير قاعة الأفراح

العاصمة الأفغانية

كابول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر بطل العالم ..أحفاد الفراعنة يحلقون فى سماء كرة اليد العالمية.. هزموا الماكينات الألمانية 28/32 فى نهائى مونديال مقدونيا.. أبطال اليد توجوا باللقب للمرة الأولى فى التاريخ.. ومجدى أبو المجد مدرب يصنع البسمة

مصر بطل العالم ..أحفاد الفراعنة يحلقون فى سماء كرة اليد العالمية.. هزموا الماكينات الألمانية 28/32 فى نهائى مونديال مقدونيا.. أبطال اليد توجوا باللقب للمرة الأولى فى التاريخ.. ومجدى أبو المجد مدرب يصنع البسمة

الفراعنة يصنعون التاريخ.. مصر بطل العالم لناشئى كرة اليد.. كاريكاتير

الفراعنة يصنعون التاريخ.. مصر بطل العالم لناشئى كرة اليد.. كاريكاتير

بعد التتويج باللقب.. تعرف على قائمة شرف نجوم اليد أبطال العالم

بعد التتويج باللقب.. تعرف على قائمة شرف نجوم اليد أبطال العالم

اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء

اليوم السابع: مصر تحارب فوضى الدواء

موجز 6.. تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية ومسلة 19 مترا تزينه

موجز 6.. تطوير ميدان التحرير ضمن القاهرة التاريخية ومسلة 19 مترا تزينه

شاهد.. ولادة ثلاثة أشبال لنمور البنغال من النوع المهدد بالإنقراض فى بيرو

شاهد.. ولادة ثلاثة أشبال لنمور البنغال من النوع المهدد بالإنقراض فى بيرو

248 اكتشافاً بتروليا وضعت مصر على خريطة التصدير.. 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى.. ظهر وأتول ونورس وحقول المتوسط نقطة التحول للاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.. و7 مزايدات عالمية فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات

248 اكتشافاً بتروليا وضعت مصر على خريطة التصدير.. 165 كشف زيت خام و83 كشف غازى.. ظهر وأتول ونورس وحقول المتوسط نقطة التحول للاكتفاء الذاتى والعودة للتصدير.. و7 مزايدات عالمية فتحت الطريق لمزيد من الاستثمارات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مصير لاسارتي فى الأهلي بعد الخروج من الكأس

الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

الصحة تطلق حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للتوعية بالأخطاء الدوائية

رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

رئيس مصلحة الجمارك يوجه العاملين بمطار القاهرة بتقديم كافة التسهيلات للحجاج

مصر للطيران تنقل 15 ألف حاج من الأراضي المقدسة حتي الآن .. صور

مصر للطيران تنقل 15 ألف حاج من الأراضي المقدسة حتي الآن .. صور

10 معلومات عن مرشح رئاسة الحكومة السودانية.. عبد الله حمدوك

10 معلومات عن مرشح رئاسة الحكومة السودانية.. عبد الله حمدوك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة