سوبر كورة
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2019 01:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

النظام الخالى من الجلوتين مفيد لمرضى الاضطرابات الهضمية..تعرف على فوائده

الأحد، 18 أغسطس 2019 12:30 م
النظام الخالى من الجلوتين مفيد لمرضى الاضطرابات الهضمية..تعرف على فوائده الجهاز الهضمى-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعانى بعض المرضى من اضطرابات هضمية فى المعدة تجعلهم يشعرون ببعض الأعراض مثل الغثيان وفقر الدم والطفح الجلدى وفقدان الوزن، وكل هذا نتيجة تناول أطعمة تحتوى على الجلوتين.

الجلوتين هو نوع من البروتين يوجد فى الحبوب مثل القمح والشعير ولكن قد لا يستطيع البعض تحمله، مما يتسبب فى حساسية تجعل الشخص يبتعد عن تناول الأطعمة الخالية من الجلوتين مثل يعتبر النظام الغذائي الخالى من الجلوتين، ويُعرف رد الفعل الأكثر شدة بعد تناول عنصر يحتوي على الجلوتين باسم "مرض السيلياك".

يقترح الأطباء دائمًا إجراء اختبار لمرض الاضطرابات الهضمية قبل الدخول في نظام "خالى من الجلوتين"، وإلا فسيكون من الصعب معرفة إصاباتك بالمرض، فهناك طريقتان شائعتان لاختبار ما إذا كنت تعانى من مرض الاضطرابات الهضمية أم لا، أحدهما اختبار دم والأخر خزعة.

فهذا النظام وفقا لتقرير موقع "MedlinePlus"  يحتوي على الكثير من المزايا،  حيث تشمل بعض الآثار الإيجابية له:
 
الجهاز الهضمى
الجهاز الهضمى
 
- أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي لا يحتوي على الجلوتين يساعدك على التخفيف من أعراض الجهاز الهضمي التي قد تشمل عقبات مثل الانتفاخ والغاز والتعب والإمساك.
 
- يساعد في تقليل الالتهاب المزمن خاصة فى الاشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية.
 
- التحول إلى هذا النظام الغذائي يعزز مستوى الطاقة في الجسم.
 
- يمكنه علاج نقص الحديد عند الأشخاص باتباع خريطة طريق القائمة سيئة السمعة.
 
- فقدان الوزن لأن هذا النظام الغذائي، يلغي استهلاك الأطعمة مثل الوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة .
 
 

نظام خالى من الحلوين

اضطرابات هضمية

القمح

فقدان الوزن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

إحصائية صادمة.. أزارو يسجل 7 أهداف فى 29 مباراة.. "الرحيل هو الحل"

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

شاهد فى دقيقة.. ليفربول يحقق أرباحا خيالية رغم فشل كوتينيو مع برشلونة

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

ميتشو فى أول تصريح بعد وصوله القاهرة: الزمالك كبير أفريقيا وسأركز فى عملى

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

تشييع جثامين 3 شهداء فلسطينيين استهدفهم الاحتلال الاسرائيلى بشمال غزة

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

الخشت: جامعة القاهرة احتلت المركز الأول فى حصد الجوائز بنسبة 26%

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالعاصمة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة

شاب منشق على قيادات الإخوان الإرهابية: عقولهم شاخت والتخلص منهم ضرورة

بعد توديع البطولة الثانية.. لاسارتى يكلف الأهلي 2 مليون جنيه شهرياً

بعد توديع البطولة الثانية.. لاسارتى يكلف الأهلي 2 مليون جنيه شهرياً

أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

أكبر شركة سياحية إسبانية فى العالم: الإسبان يفضلون الشواطئ المصرية عن بلدهم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم..تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم..تعرف عليها

مصر تحتفل بعلمائها.. كيف أصبح "العلم" ضمن أولويات الرئيس ؟ أطلق مبادرة قومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.. ونواب: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أن البحث العلمى أبرز أولوياته

مصر تحتفل بعلمائها.. كيف أصبح "العلم" ضمن أولويات الرئيس ؟ أطلق مبادرة قومية لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.. ونواب: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أن البحث العلمى أبرز أولوياته

السيسى: حان الوقت لتحويل اقتصادنا إلى قطاع قائم على العلم والمعرفة

السيسى: حان الوقت لتحويل اقتصادنا إلى قطاع قائم على العلم والمعرفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة