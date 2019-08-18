النظام الخالى من الجلوتين مفيد لمرضى الاضطرابات الهضمية..تعرف على فوائده

كتبت إيناس البنا

يعانى بعض المرضى من اضطرابات هضمية فى المعدة تجعلهم يشعرون ببعض الأعراض مثل الغثيان وفقر الدم والطفح الجلدى وفقدان الوزن، وكل هذا نتيجة تناول أطعمة تحتوى على الجلوتين.

الجلوتين هو نوع من البروتين يوجد فى الحبوب مثل القمح والشعير ولكن قد لا يستطيع البعض تحمله، مما يتسبب فى حساسية تجعل الشخص يبتعد عن تناول الأطعمة الخالية من الجلوتين مثل يعتبر النظام الغذائي الخالى من الجلوتين، ويُعرف رد الفعل الأكثر شدة بعد تناول عنصر يحتوي على الجلوتين باسم "مرض السيلياك". يقترح الأطباء دائمًا إجراء اختبار لمرض الاضطرابات الهضمية قبل الدخول في نظام "خالى من الجلوتين"، وإلا فسيكون من الصعب معرفة إصاباتك بالمرض، فهناك طريقتان شائعتان لاختبار ما إذا كنت تعانى من مرض الاضطرابات الهضمية أم لا، أحدهما اختبار دم والأخر خزعة.

فهذا النظام وفقا لتقرير موقع "MedlinePlus" يحتوي على الكثير من المزايا، حيث تشمل بعض الآثار الإيجابية له:



الجهاز الهضمى

- أظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي لا يحتوي على الجلوتين يساعدك على التخفيف من أعراض الجهاز الهضمي التي قد تشمل عقبات مثل الانتفاخ والغاز والتعب والإمساك.

- يساعد في تقليل الالتهاب المزمن خاصة فى الاشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية.

- التحول إلى هذا النظام الغذائي يعزز مستوى الطاقة في الجسم.

- يمكنه علاج نقص الحديد عند الأشخاص باتباع خريطة طريق القائمة سيئة السمعة.

- فقدان الوزن لأن هذا النظام الغذائي، يلغي استهلاك الأطعمة مثل الوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة .