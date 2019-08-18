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المفتى يدين الهجوم الانتحارى على حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول

الأحد، 18 أغسطس 2019 05:29 م
المفتى يدين الهجوم الانتحارى على حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على

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أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بشدة التفجير الانتحارى الذى استهدف حفل زفاف فى العاصمة الأفغانية كابول ،  ما أدى إلى مصرع  63 شخصا وإصابة 182 بإصابات متفرقة فى هجوم انتحارى على قاعة زفاف مزدحمة فى المدينة .
 
كما أدان مفتى الجمهورية التفجير الإرهابى باستخدام عبوة ناسفة ، الذى استهدف سيارة مدنية فى إقليم بلخ شمالى أفغانستان ما أدى إلى مصرع 12 شخصا على الأقل بينهم أطفال ونساء.
 
وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره ، اليوم الأحد ، على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية  للآمنين والأبرياء في العالم يبرهن على  أن الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان .
 
وأكد  المفتى ،  رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.
 
ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن ، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.
 
وتقدم  المفتى بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبا ولأسر ضحايا الاعتداءات الإرهابية ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بموفور رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

افغانستان

كابول

شوقى علام

مفتى الجمهورية

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